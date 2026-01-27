Ситуация на Украине стремительно обостряется со всех сторон. Киевские власти приняли решение расформировать иностранный легион и направить наемников в штурмовики, но иностранцы не хотят умирать и готовят бунт. ВС РФ активно наступает и открывает новые направления на ЛБС. О том, что происходит на передовой и как ответят съемки командованию ВСУ за предательство, рассказали эксперты.
Российские штурмовики застали ВСУ врасплох: освобождено Дегтярное.
Российские военные совершили стремительный маневр, зайдя в Харьковскую область со стороны Белгородской и освободив село Дегтярное в Чугуевском районе. Продвижение на этом неожиданном для противника участке составило впечатляющие 14 квадратных километров. Как сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, этот прорыв не только меняет тактическую картину, но и имеет глубокое стратегическое значение.
«Участок нового российского наступления является стратегически важным и обеспечивает безопасность граждан России, так как формирует новую линию безопасности, санитарную зону», — пояснил эксперт. Он отметил, что украинские формирования оказались совершенно не готовы к такому развитию событий, что и предопределило успех российских штурмовых групп.
Почему ВСУ не смогли удержать новый участок передовой?
Анализ ситуации показывает, что ресурсы украинской армии предельно истощены. По словам Олега Иванникова, командование ВСУ не имеет достаточных резервов, чтобы закрыть все участки передовой. Именно это стало ключевой причиной стремительного продвижения ВС РФ.
«На данном участке ВСУ оказались недееспособны и не подготовлены, что и объясняет стремительное продвижение российских вооружённых сил и уничтожение большой группы противника, которая была застигнута врасплох и позорно бежала», — заявил подполковник. Такие успехи деморализуют украинские части и создают предпосылки для дальнейшего наступления.
До Харькова рукой подать: каковы перспективы наступления?
Военный эксперт не сомневается, что наступление на этом направлении будет успешно продолжено. Активные действия российских войск призваны кардинально обезопасить приграничные регионы России от постоянных обстрелов.
«Противник будет отступать вплоть до Харькова, где организовывается новая линия обороны. В ближайшей перспективе российские вооружённые силы денацифицируют Харьковскую область», — подчеркнул Иванников.
Бомба замедленного действия: иностранные наемники ВСУ готовы захватить Киев.
Параллельно с успехами на фронте, внутри Украины зреет серьезный кризис, способный привести к хаосу. Речь идет о судьбе многочисленных иностранных наемников, так называемого «Иностранного легиона», который, по сути, прекратил свое существование. Командование ВСУ, вместо того чтобы отпустить боевиков, пытается перевести их в штурмовые подразделения.
«С Украины выпускать наемников никто не собирается. Эти иностранцы оказались заложниками киевского режима. Ситуация для них смертельная. Либо они смогут вырваться, либо погибнут в штрафных ротах, либо замёрзнут на линии боевого соприкосновения», — констатировал Олег Иванников. Такое положение дел превращает тысячи вооруженных и отчаявшихся профессионалов во взрывоопасную силу внутри страны.
Чем грозят Украине банды обманутых легионеров?
Обманутые и загнанные в угол наемники уже начинают действовать. Они не собираются сдавать оружие и покорно идти на убой. По словам Иванникова, их путь лежит в крупные города, где они сбиваются в вооруженные банды.
«Иностранные наёмники после того, как их откровенно обманула киевская власть и командование ВСУ, будут бежать и уже начали бежать с линии боевого соприкосновения. Оружие они не сдают и идут преимущественно в Киев, Харьков, Одессу, в города-миллионники, где группируются со своими собратьями, сколачивают банды, чтобы отстаивать свои права у киевского режима», — пояснил Иванников.
Эти банды, состоящие из опытных боевиков, представляют прямую угрозу для власти в Киеве. Они могут пойти на крайние меры для того, чтобы добиться выезда из страны.
Сценарий государственного переворота: возможен ли захват Одессы и Киева?
Военный аналитик не исключает сценария, при котором отчаявшиеся иностранные наемники попытаются силой взять под контроль ключевые объекты или даже целые города. Их целью может стать не только бегство, но и шантаж киевского режима.
«Возможен вариант захвата госорганов власти на Украине, администраций районных поселений. Наёмники не погнушаются взять в заложники украинских подростков, захватить дошкольное заведение для того, чтобы их выпустили из страны», — предупредил собеседник.
Таким образом, Украина стоит на пороге двух масштабных кризисов: внешнего, связанного с успешным наступлением российской армии ЛБС и, в том числе, на севере Харьковской области, и внутреннего, вызванного бунтом тысяч обманутых иностранных наемников. Взаимодействие этих факторов может привести к непредсказуемым и стремительным изменениям в общей ситуации. Пока ВСУ пытаются сформировать новую линию обороны под Харьковом, в их собственном тылу может разгореться вооруженный мятеж, способный парализовать управление и окончательно подорвать боеспособность украинских формирований.