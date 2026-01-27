«Иностранные наёмники после того, как их откровенно обманула киевская власть и командование ВСУ, будут бежать и уже начали бежать с линии боевого соприкосновения. Оружие они не сдают и идут преимущественно в Киев, Харьков, Одессу, в города-миллионники, где группируются со своими собратьями, сколачивают банды, чтобы отстаивать свои права у киевского режима», — пояснил Иванников.