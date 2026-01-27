Смертельная «Игла»: какое супероружие поставила Россия на защиту Мадуро

История, больше похожая на сценарий шпионского боевика, развернулась в начале января в Венесуэле.
По данным посла России в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова, 3 января, во время попытки похищения американскими военными президента страны Николаса Мадуро, защитники Венесуэлы произвели не менее двух выстрелов из разработанного в России переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла-С».
Этот эпизод вывел на первый план один из самых современных образцов российского оружия, стоящий на страже неба дружественной страны. Почему же ракеты не достигли цели, и что из себя представляет этот грозный комплекс?
Технический прорыв: Что скрывается в «умной» трубе.
Чем же новейшая «Игла-С» отличается от своих предшественников? В эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов подробно разобрал характеристики комплекса. Ключевые улучшения впечатляют.
«“Игла-С” — это более продвинутая модель переносного зенитно-ракетного комплекса с дальностью стрельбы 6 км, вместо 5 км у предыдущих. Высота поражения — 3,5 км. В этой версии также увеличена скорость поражения целей до 500 метров в секунду», — пояснил эксперт.
Но главные «фишки» комплекса — в его интеллекте и универсальности. Впервые для ПЗРК этого класса появилась возможность атаковать цели не только на догонных, но и на встречных курсах, что резко повышает возможности оператора.
Не менее важна и повышенная помехозащищенность.
«Поскольку используются два элемента в инфракрасной головке самонаведения, что позволяет отличать тепловые ловушки от реальной цели», — отметил Кнутов.
Удар из ничего: почему взрыв небольшой боеголовки так опасен.
Казалось бы, боевая часть «Иглы-С» весом около 2,5 кг — не такая уж большая. Однако ее эффективность колоссальна. Секрет — в уникальной схеме подрыва.
Как объяснил Юрий Кнутов, комплекс оснащен не только контактным, но и дистанционным взрывателем.
«Если на определенном расстоянии не происходит столкновение с целью, то срабатывает неконтактный взрыватель. Боевая часть небольшая, около 2,5 кг, осколочно-фугасная, но при этом задействуется топливо самой ракеты, что резко увеличивает боевые возможности при уничтожении летательного аппарата противника», — сказал он.
Такой тандем гарантирует, что даже близкий разрыв нанесет цели катастрофические повреждения потоком осколков и горящего топлива. Это делает «Иглу-С» смертельно опасной для всего спектра воздушных угроз: от беспилотников и крылатых ракет до вертолетов и современных самолетов.
Человеческий фактор: в чем была ошибка венесуэльских защитников.
Интригующий вопрос: почему в критический момент обороны Мадуро два выстрела из суперсовременного комплекса не достигли цели? Ведь, как отмечает Кнутов, в Венесуэле находятся до 5 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С». Эксперт уверен: причина не в технике, а в людях.
«Не попасть в цель они могли из-за ряда нюансов, связанных с охлаждением инфракрасной головки комплекса. Нужно своевременно включать эту систему охлаждения для того, чтобы матрица охладилась. Сам комплекс довольно “умный”, поэтому ошибка, вероятно, связана именно с необученностью личного состава», — отметил Кнутов.
Он подчеркнул ключевой алгоритм, который, видимо, был нарушен в спешке: сначала необходимо запустить систему охлаждения, подождать несколько секунд, а затем — захватить цель и произвести выстрел. Пропуск этого этапа или его небрежное выполнение ведет к тому, что головка самонаведения просто «не видит» цель, и ракета уходит «в молоко».
Выводы: технологии требуют мастерства.
Эпизод в Венесуэле наглядно продемонстрировал два неоспоримых факта. Во-первых, российское оружие, такое как ПЗРК «Игла-С», является технологическим лидером, способным эффективно противодействовать самым современным воздушным угрозам на поле боя. Его характеристики — серьезный аргумент в системе ПВО любой армии.
Во-вторых, и это даже более важно, самые совершенные технологии бессильны без должной подготовки личного состава. Человеческий фактор остается решающим.
История с защитой Мадуро стала для Венесуэлы и, возможно, для других стран-операторов «Иглы-С» жестким, но наглядным уроком: оружие нужно не только купить, но и научиться им безупречно владеть. Только тогда оно становится по-настоящему надежным щитом.
