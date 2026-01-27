Смертельная «Игла»: какое супероружие поставила Россия на защиту Мадуро

Он подчеркнул ключевой алгоритм, который, видимо, был нарушен в спешке: сначала необходимо запустить систему охлаждения, подождать несколько секунд, а затем — захватить цель и произвести выстрел. Пропуск этого этапа или его небрежное выполнение ведет к тому, что головка самонаведения просто «не видит» цель, и ракета уходит «в молоко».