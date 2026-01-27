В США дом захватили сотни крыс: вот почему вызвали волонтёров, а не дератизаторов

Историю рассказывает портал Need To Know. Сообщается, что речь идёт о декоративных крысах, которые бесконтрольно расплодились в домовладении. Волонтёры из зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue на момент получения порталом информации спасли около 150 крыс, при том что общее их количество в доме составляет порядка трёх сотен. Многие из спасённых животных оказались больными.