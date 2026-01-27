Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США дом захватили сотни крыс: вот почему вызвали волонтёров, а не дератизаторов

В США волонтёры спасли сотни крыс, которые расплодились в жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

В США несколько сотен крыс захватили жилой дом. Тем не менее после жалоб на антисанитарию ими занялись не дератизаторы, а волонтёры-спасатели.

Историю рассказывает портал Need To Know. Сообщается, что речь идёт о декоративных крысах, которые бесконтрольно расплодились в домовладении. Волонтёры из зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue на момент получения порталом информации спасли около 150 крыс, при том что общее их количество в доме составляет порядка трёх сотен. Многие из спасённых животных оказались больными.

Также сообщается, что владельца животных арестовали.

Тем временем американские кролики превращаются в кошмарных монстров. Вирусы папилломы вызывают образование на головах животных наростов, похожих на рога.

Ранее сообщалось, что медведи расплодились в подмосковных лесах и стали чаще выходить к людям. Кроме того, впервые за долгое время медведь напал на человека в Московской области.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше