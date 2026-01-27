Очевидец снял на видео тигра, гулявшего у стелы на въезде в Хабаровск

Очевидец снял на видео полосатого хищника, который неспешно исследовал территорию вокруг стелы на въезде в Хабаровск. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
Автор ролика отметил, что от того места, где был замечен тигр, до жилых домов «рукой подать».
Кроме того, прямо за стелой находится некоммерческое садовое товарищество, где люди живут круглый год.
В комментарии к видео хищника назвали «дерзким».
«Неспешно вышел к монументу и пошагал на разведку территорий», — описал действия дикого животного очевидец.