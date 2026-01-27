Ричмонд
В Братске вырастет родительская плата за детские сады

В Братске вырастет родительская плата за посещения детьми детских садов. Соответствующие изменения произойдут с 1 февраля. Новые максимальные размеры платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования правительство Приангарья утвердило в конце декабря прошлого года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Согласно документу, в Братске плата за день пребывания в детском саду ребенка с 3 до 8 лет увеличивается примерно на 16 рублей и составит 196 рублей 39 копеек. Таким образом, месячная плата (20 рабочих дней) для родителей вырастет на 322 рубля и составит 3927 рублей 80 копеек.

Для детей до трех лет дневная родительская плата поднимется примерно на 13,5 рублей и составит 164 рубля 39 копеек. За ребенка до трех лет в месяц родители будут платить больше на почти 270 рублей: 3287 рублей 80 копеек.

В постановлении правительства региона, которое устанавливает родительскую плату на детские сады, отмечается, что плата пересматривается ежегодно до 25 декабря. Она увеличивается на индекс потребительских цен на товары и услуги в Иркутской области.

В Братске, как и в других муниципалитетах, не все родители платят полную стоимость за посещение ребенком детского сада. Для ряда категорий граждан предусмотрены льготы или в виде полного освобождения от платы, или определенной компенсации за счет бюджета.