В Красноярском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Риголетто»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 и 8 февраля на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто» — одной из самых драматичных и популярных постановок мирового оперного репертуара.

Источник: НИА Красноярск

В основе оперы лежит пьеса Виктора Гюго «Король забавляется», впервые поставленная в Париже в 1832 году и вскоре запрещенная из-за резкой и беспощадной трактовки образа монарха. Спустя почти двадцать лет Верди и либреттист Франческо Мария Пьяве обратились к этому сюжету, изменив исторические реалии: король превратился в Герцога Мантуанского, а придворный шут Трибуле — в Риголетто. Такие уступки цензуре позволили сохранить главное — трагическую историю о жестокости власти, насмешках судьбы, отцовской любви и неотвратимости возмездия.

Премьера «Риголетто» в Венеции в 1851 году стала триумфом. «Риголетто» остается одной из самых исполняемых опер в мире, не теряя ни драматической силы, ни эмоциональной глубины.

Билеты доступны на кассе и сайте театра, 12+