В Красноярском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Риголетто»

В основе оперы лежит пьеса Виктора Гюго «Король забавляется», впервые поставленная в Париже в 1832 году и вскоре запрещенная из-за резкой и беспощадной трактовки образа монарха. Спустя почти двадцать лет Верди и либреттист Франческо Мария Пьяве обратились к этому сюжету, изменив исторические реалии: король превратился в Герцога Мантуанского, а придворный шут Трибуле — в Риголетто. Такие уступки цензуре позволили сохранить главное — трагическую историю о жестокости власти, насмешках судьбы, отцовской любви и неотвратимости возмездия.