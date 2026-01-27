«Там Киев сосредоточил самые боеспособные части. Зеленский понимает, что с потерей этой агломерации вся система сопротивления на линии боевого соприкосновения может рухнуть, как это было с другими “фортецями” в Авдеевке, Артемовске, Красноармейске и так далее. Сейчас начинается битва за окончательное освобождение Донбасса. Несмотря на переговоры, наши военные продолжают прогрызать оборону», — подчеркнул Дандыкин, добавив, что у Зеленского случилась истерика в Давосе на фоне того, что ВСУ не хватает вооружения для ударов по мирным объектам РФ.