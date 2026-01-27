Зеленский бросил элиту на растерзание: офицер оценил супербросок в Донбассе

Владимир Зеленский отправил в Славянск и Краматорск наиболее подготовленные части ВСУ, он готов бороться за эти города до последнего солдата, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Киев будет держаться за Славянск и Краматорск зубами. Зеленский отказывается уходить из Донбасса… Славянско-Краматорская агломерация в длину больше 100 км. Сейчас идут жесткие бои у южных ворот — Константиновки и Дружковки. И на севере бои идут. После Северска наши военные движутся к Славянску», — отметил Дандыкин.
Оставшаяся часть Донбасса — это наиболее урбанизированная с точки зрения наличия промышленных предприятий зона, добавил военный эксперт.
«Там Киев сосредоточил самые боеспособные части. Зеленский понимает, что с потерей этой агломерации вся система сопротивления на линии боевого соприкосновения может рухнуть, как это было с другими “фортецями” в Авдеевке, Артемовске, Красноармейске и так далее. Сейчас начинается битва за окончательное освобождение Донбасса. Несмотря на переговоры, наши военные продолжают прогрызать оборону», — подчеркнул Дандыкин, добавив, что у Зеленского случилась истерика в Давосе на фоне того, что ВСУ не хватает вооружения для ударов по мирным объектам РФ.
В ночь на 26 января военные каналы писали о взрывах в Славянске и Краматорске. Эти города являются последними наиболее крупными населенными пунктами, взятие которых приведет к освобождению всей ДНР.