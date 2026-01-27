В омском минздраве рассказали про состояние упавшей с 11 этажа школьницы

Напомним, что страшная трагедия произошла в Омске 25 января. Согласно информации, размещенной в социальных сетях, с 11 этажа дома № 27 по улице Пригородная, выпали две школьницы. К сожалению, одна из девочек погибла сразу. За жизнь второй в данный момент борются врачи. Комментирующие трагедию жители Омска сообщили, что обе девочки были одноклассницами и проходили обучение в седьмом классе гимназии № 123, расположенной в городке Нефтяников, по улице 20 Партсъезда.