В омском минздраве рассказали про состояние упавшей с 11 этажа школьницы

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали состояние девочки, которая со своей одноклассницей упала с 11 этажа жилого дома № 27 по улице Пригородная. Школьница находится в реанимации.
«Ребенок получил многочисленные травмы различной степени тяжести, находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильно тяжелое. Получает в полном объеме все необходимое лечение», — сообщили на запрос КП-Омск о состоянии девочки в пресс-службе ведомства.
Напомним, что страшная трагедия произошла в Омске 25 января. Согласно информации, размещенной в социальных сетях, с 11 этажа дома № 27 по улице Пригородная, выпали две школьницы. К сожалению, одна из девочек погибла сразу. За жизнь второй в данный момент борются врачи. Комментирующие трагедию жители Омска сообщили, что обе девочки были одноклассницами и проходили обучение в седьмом классе гимназии № 123, расположенной в городке Нефтяников, по улице 20 Партсъезда.