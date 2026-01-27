Суд восстановил уволенного за отказ петь на корпоративе сотрудника

По данным издания, работодатель расценил отказ сотрудника участвовать в творческом номере на ежегодном корпоративном банкете как проявление неуважения. Уже на следующий день с мужчиной был расторгнут трудовой контракт. В компании заявили, что его поведение якобы нарушило внутреннюю дисциплину и корпоративные правила.