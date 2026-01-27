Суд восстановил уволенного за отказ петь на корпоративе сотрудника

В Китае мужчину уволили с работы после того, как он отказался выступать с песней на корпоративном мероприятии. Об этом сообщает Mothership.
По данным издания, работодатель расценил отказ сотрудника участвовать в творческом номере на ежегодном корпоративном банкете как проявление неуважения. Уже на следующий день с мужчиной был расторгнут трудовой контракт. В компании заявили, что его поведение якобы нарушило внутреннюю дисциплину и корпоративные правила.
Оставшийся без работы сотрудник обратился в суд. Судья признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить компенсацию.
В Шэньчжэньской федерации профсоюзов пояснили, что участие в корпоративных праздниках и развлекательных мероприятиях является добровольным. Работодатели не имеют права применять дисциплинарные меры или увольнять сотрудников за отказ участвовать в подобных активностях.
