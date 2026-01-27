Москвичей и гостей столицы предупредили о серьезном похолодании

В Москву снова нагрянут морозы. Холода до минус 23 градусов ожидаются уже к концу текущей недели. В настоящий момент температура составляет порядка минус 6−10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.