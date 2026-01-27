Ричмонд
Москвичей и гостей столицы предупредили о серьезном похолодании

Вильфанд: в Москве ожидается до −23 градусов к концу недели.

Источник: Комсомольская правда

В Москву снова нагрянут морозы. Холода до минус 23 градусов ожидаются уже к концу текущей недели. В настоящий момент температура составляет порядка минус 6−10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик предупредил, что холода наступят к пятнице. Так, 30 января в столице ожидается уже порядка минус 15−20 градусов ночью. Днем будет теплее, около минус 10−15 градусов.

«В четверг будет переходный день, начнется изменение циркуляции на севере Европы, северо-западной европейской территории. Над Баренцевом морем формируется антициклон. В четверг температура пониженная, минус 8−15 градусов ночью, днем 7−10», — оповестил Роман Вильфанд.

Непогода настигла и США. В стране зарегистрировали свыше 11 тысяч отмен авиарейсов. Этот показатель стал самым низким со времен пандемии коронавирусной инфекции.

