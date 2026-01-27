Скульптор рассказал о памятнике участвовавшим в СВО корейцам в КНДР

В Северной Корее создают скульптуры, посвященные боевым подвигам солдат, участвовавшим в освобождении Курской область от оккупации ВСУ. Скульптуры оценил российский скульптор Андрей Следков.
«Это классический памятник солдату. Детали выполнены добротно, аккуратно слеплены. Масштаб, возможно, соответствует архитектурному пространству, для которого предназначен памятник», — отметил он в беседе с aif.ru.
Как отметила в своем Telegram-канале журналист Ольга Скабеева, скульптурный комплекс будет установлен в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции. Все работы по его созданию лично контролирует Ким Чен Ын.