Шестилетний ребёнок терроризирует детский сад в Новосибирске

Ситуация привела к тому, что некоторые дети боятся посещать садик, а воспитатели вынуждены сопровождать их за руку, чтобы обезопасить от агрессора. Родители написали обращения в полицию, ПДН, профильный департамент мэрии и уполномоченному по правам детей. После инцидента в детсаду работала комиссия и психолого-педагогический консилиум, однако решения по переводу мальчика в другую группу на данный момент не принято.