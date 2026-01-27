Шестилетний ребёнок терроризирует детский сад в Новосибирске

В новосибирском детском саду «Лукоморье» на улице Виктора Шевелёва возник конфликт, связанный с поведением одного из воспитанников. По словам нескольких родителей, шестилетний Борис Б. (имя изменено) регулярно проявляет агрессию по отношению к одногруппникам и воспитателям, причиняя физический и эмоциональный вред детям. Об этом сообщает издание VN.ru.
Родители рассказали, что мальчик использует нецензурные выражения, толкает других детей, а в сентябре 2025 года один из эпизодов закончился серьёзной травмой:
«Были порваны сухожилия. Операция под общим наркозом длилась больше часа. По словам хирурга, работа была проделана ювелирная», — сообщает издание со ссылкой на предоставленные документы.
После этого одна из воспитательниц перешла в другую группу, нянечка уволена, а другие сотрудники отказываются работать на подмене.
Родители пострадавших детей неоднократно обращались к заведующей с просьбой перевести Бориса в старшую группу, однако мать мальчика отказалась. В официальных документах, направленных в департамент образования и другие инстанции, отмечено, что рекомендации по переводу ребёнка в подготовительную группу были даны матери, но она их не приняла.
Ситуация привела к тому, что некоторые дети боятся посещать садик, а воспитатели вынуждены сопровождать их за руку, чтобы обезопасить от агрессора. Родители написали обращения в полицию, ПДН, профильный департамент мэрии и уполномоченному по правам детей. После инцидента в детсаду работала комиссия и психолого-педагогический консилиум, однако решения по переводу мальчика в другую группу на данный момент не принято.