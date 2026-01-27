Основателя сервиса iGooods Куниса* внесли в список террористов и экстремистов

В начале декабря прошлого года Петроградский районный суд Петербурга признал Куниса* виновным в финансировании экстремистской организации. Суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей.