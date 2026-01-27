Основателя сервиса iGooods Куниса* внесли в список террористов и экстремистов

Основателя сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса* внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Это следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
— Перечень террористов и экстремистов (включенные). Физические лица: Кунис Григорий Михайлович*, 29.05.1967 года рождения, город Ленинград, — сказано в перечне.
В начале декабря прошлого года Петроградский районный суд Петербурга признал Куниса* виновным в финансировании экстремистской организации. Суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей.
Предпринимателя Евгения Чичваркина** оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом 23 декабря 2025 года сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.