Началась решающая битва: штурмовики РФ рвутся к Славянску и Краматорску

Армия РФ ведет бои на подступах к Славянску и Краматорску. Военный эксперт Дандыкин рассказал о ситуации в районе главной агломерации ДНР.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 26 января военные каналы сообщали о взрывах в Славянске и Краматорске. Эти города, последние крупные населенные пункты, контроль над которыми необходим для полного освобождения ДНР, становится эпицентром ожесточенных боев.

Бои идут на южных подступах к Славянско-Краматорской агломерации, штурмовики РФ подходят и с севера. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru рассказал, что происходит в районе ключевой крепости Донбасса.

Зеленский зубами будет держаться за агломерацию.

Понимая стратегическую важность Славянска и Краматорска, Владимир Зеленский из-за страха их потери направил туда наиболее подготовленные части ВСУ. Дандыкин подчеркнул, что Зеленский будет держаться за это направление до последнего.

«Киев будет держаться за Славянск и Краматорск зубами. Зеленский отказывается уходить из Донбасса», — сказал он.

Дандыкин также отметил масштабы Славянско-Краматорской агломерации, протяженность которой превышает 100 км.

«Сейчас идут жесткие бои у южных ворот — Константиновки и Дружковки. И на севере бои идут. После Северска наши военные движутся к Славянску», — добавил военный эксперт.

Начинается битва за главную крепость Донбасса.

Эксперт Дандыкин объяснил, что оставшаяся часть Донбасса — это наиболее урбанизированная и промышленно развитая зона.

«Там Киев сосредоточил самые боеспособные части. Зеленский понимает, что с потерей этой агломерации, вся система сопротивления на линии боевого соприкосновения может рухнуть, как это было с другими “фортецями” в Авдеевке, Артемовске, Красноармейске и так далее. Сейчас начинается битва за окончательное освобождение Донбасса. Несмотря на переговоры, наши военные продолжают прогрызать оборону», — сказал он.

Дандыкин также упомянул, что именно нехватка вооружения для ударов по мирным объектам РФ стала причиной истерики Владимира Зеленского в Давосе.

Снятие водной блокады.

Освобождение Славянска и Краматорска позволит решить проблему водоснабжения Донецкой народной республики — еще один фактор, определяющий готовность Зеленского бороться за города до последнего.

«В районе Славянска находится водохранилище, которое обеспечивало Донецк водой, который сейчас, по сути дела, в водной блокаде. У Киева это любимый прием, мы же помним о водной блокаде Крыма, об энергетической», — подчеркнул Дандыкин.

После освобождения Донбасса, ВС РФ смогут создать буферную зону в Харьковской и Днепропетровской областях, подытожил эксперт.

