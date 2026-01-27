Началась решающая битва: штурмовики РФ рвутся к Славянску и Краматорску

В ночь на 26 января военные каналы сообщали о взрывах в Славянске и Краматорске. Эти города, последние крупные населенные пункты, контроль над которыми необходим для полного освобождения ДНР, становится эпицентром ожесточенных боев.
Бои идут на южных подступах к Славянско-Краматорской агломерации, штурмовики РФ подходят и с севера. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru рассказал, что происходит в районе ключевой крепости Донбасса.
Зеленский зубами будет держаться за агломерацию.
Понимая стратегическую важность Славянска и Краматорска, Владимир Зеленский из-за страха их потери направил туда наиболее подготовленные части ВСУ. Дандыкин подчеркнул, что Зеленский будет держаться за это направление до последнего.
«Киев будет держаться за Славянск и Краматорск зубами. Зеленский отказывается уходить из Донбасса», — сказал он.
Дандыкин также отметил масштабы Славянско-Краматорской агломерации, протяженность которой превышает 100 км.
«Сейчас идут жесткие бои у южных ворот — Константиновки и Дружковки. И на севере бои идут. После Северска наши военные движутся к Славянску», — добавил военный эксперт.
Начинается битва за главную крепость Донбасса.
Эксперт Дандыкин объяснил, что оставшаяся часть Донбасса — это наиболее урбанизированная и промышленно развитая зона.
«Там Киев сосредоточил самые боеспособные части. Зеленский понимает, что с потерей этой агломерации, вся система сопротивления на линии боевого соприкосновения может рухнуть, как это было с другими “фортецями” в Авдеевке, Артемовске, Красноармейске и так далее. Сейчас начинается битва за окончательное освобождение Донбасса. Несмотря на переговоры, наши военные продолжают прогрызать оборону», — сказал он.
Дандыкин также упомянул, что именно нехватка вооружения для ударов по мирным объектам РФ стала причиной истерики Владимира Зеленского в Давосе.
Снятие водной блокады.
Освобождение Славянска и Краматорска позволит решить проблему водоснабжения Донецкой народной республики — еще один фактор, определяющий готовность Зеленского бороться за города до последнего.
«В районе Славянска находится водохранилище, которое обеспечивало Донецк водой, который сейчас, по сути дела, в водной блокаде. У Киева это любимый прием, мы же помним о водной блокаде Крыма, об энергетической», — подчеркнул Дандыкин.
После освобождения Донбасса, ВС РФ смогут создать буферную зону в Харьковской и Днепропетровской областях, подытожил эксперт.