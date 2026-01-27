Ричмонд
Вдоль Кругобайкальской железной дороги появилась 10-километровая трещина во льду

Администрация парка просит быть туристов предельно осторожными.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На льду Байкала, вдоль побережья знаменитой Кругобайкальской железной дороги, обнаружена опасная трещина. Ее длина — около 10 километров, а ширина местами достигает 30 сантиметров. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

— Трещина тянется от 145-го километра железной дороги до поселка Сухой Ручей. Толщина льда по краю — не больше 25 сантиметров. Из-за наплесков (нагромождений льда — Ред.) высотой в несколько метров, оказались вмерзшими деревья и даже железнодорожные конструкции, — рассказывают инспекторы.

В связи с этим администрация парка просит быть туристов предельно осторожными при пеших прогулках по этому маршруту. Выезд на лед Байкала в этом районе строго запрещен.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии автомобиль провалился под лед Байкала, водитель погиб.