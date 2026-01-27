Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ

Аферисты притворяются судебными приставами и выманивают данные и деньги.

Источник: Комсомольская правда

Россияне становятся жертвами новой схемы мошенников с якобы неоплаченными штрафами ГАИ.

Аферисты выдают себя за судебных приставов и сообщают, что жертва якобы не оплатила штраф ГИБДД и выманивают приходящие на телефон коды. После этого в аферу включаются мошенники, выдающие себя за правоохранителей и сотрудников Росфинмониторинга. Они убеждают жертву, что её личные данные украдены и убеждают перевести сбережения на «безопасный счёт», пишет РИА Новости со ссылкой на МВД. Если жертва поддаётся на уловки, её деньги похищают.

Кроме того, мошенники начали угрожать россиянам распространением ИИ-порнографии.

Тем временем россиян стали донимать мошенники-курьеры с миленькими диспетчерами. Как распознать новую схему и не попасться на уловку, читайте здесь на KP.RU.

Также мошенники используют фальшивые рассылки от лица «Госуслуг».