Институт Минстроя нашел способ сократить путь на курорты РФ

«Среди проектов — разделение пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок в сообщении из регионов Центрального федерального округа в направлении портов и курортов Азово-Черноморского бассейна, строительство ВСМ Москва — Адлер и линий Мариуполь-Сортировочная — Трояны и Трояны — Мелитополь, а также реконструкция более 1 тыс. км линий на территории Краснодарского края и Ростовской области», — рассказали РБК в институте при Минстрое. Соответствующие проекты потенциально сократят железнодорожные маршруты до российских черноморских курортов до 16 часов.