Институт Минстроя нашел способ сократить путь на курорты РФ

Единый институт пространственного планирования Минстроя РФ завершил анализ предложений по сокращению времени следования пассажирских поездов из Москвы к черноморскому побережью до 16 часов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе института.

Минстрой обсуждает возможность сокращения железнодорожного пути в направлении черноморских курортов до 16 часов.

«Среди проектов — разделение пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок в сообщении из регионов Центрального федерального округа в направлении портов и курортов Азово-Черноморского бассейна, строительство ВСМ Москва — Адлер и линий Мариуполь-Сортировочная — Трояны и Трояны — Мелитополь, а также реконструкция более 1 тыс. км линий на территории Краснодарского края и Ростовской области», — рассказали РБК в институте при Минстрое. Соответствующие проекты потенциально сократят железнодорожные маршруты до российских черноморских курортов до 16 часов.

Работа ведется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина и входит в комплексную схему развития туризма в новых российских регионах. Также в стране активно обсуждается строительство скоростных магистралей.

В РЖД, комментируя возможность строительства ВСМ Москва — Адлер, отметили, что очередность реализации скоростных направлений пока не определена. Сейчас в России нет ни одной высокоскоростной магистрали, а первой должна стать линия Москва — Санкт-Петербург с вводом в эксплуатацию в 2028 году. После планируется обустройство еще нескольких направлений.