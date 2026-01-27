В Екатеринбурге открылось генконсульство Индии

Генконсул Индии Дебабрата Чаттопадхья отметил, что открытие консульства послужит катализатором для дальнейшего развития торговых и экономических, промышленных, научно-технических, культурных, межличностных и межрегиональных связей между нашими странами. Замглавы Свердловской области Василий Козлов передал ему архивные документы, посвященные визиту премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Свердловск в 1955 году. «Для Свердловской области республика Индия и ее штаты — это давний друг и надежный партнер. Многие годы мы вместе успешно развиваем ключевые отрасли промышленности», — добавил губернатор Денис Паслер.