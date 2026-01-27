Уставшего тигра заметили на трассе у въезда в Хабаровск

Тигр у въезда в Хабаровск. Видео © Telegram / Amur Mash.
Тигр бродил по дороге у въездного знака по пути в город. По словам местных, расстояние до близлежащих домов оттуда небольшое. Рядом с въездной стеллой находится товарищество садоводов, где люди живут в течение всего года.
Под конце съёмки полосатый хищник проигнорировал оператора, перебежал дорогу и ускорил шаг в направлении к городу, где стоят дома людей.
Ранее тигр вышел на автодорогу и покрасовался перед камерой во Владивостоке. Молодого самца заметили идущим вдоль деревьев к полуострову Песчаный.
