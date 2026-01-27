Мирошник: за неделю погибли при ударах ВСУ погибли 15 россиян

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 99 мирных жителей: ранены 84 человека, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 15 человек. Наибольшее число пострадавших мирных жителей за этот период зафиксировано в Белгородской, Херсонской областях, Запорожской области, Республике Адыгея», — сказал он.
Мирошник уточнил, что 87% пострадавших получили увечья при ударах украинских БПЛА, 87 человек из общего числа погибли или ранены от обстрелов ударных дронов.
Собеседник агентства добавил, что на минувшей неделе на фоне проходивших в Абу-Даби переговоров украинские войска наносили целенаправленные удары по машинам скорой помощи и медицинским объектам. «На сброшенном с дрона на проезжую часть взрывном устройстве подорвался следовавший на вызов к тяжелобольному мирному жителю автомобиль скорой помощи близ города Голая Пристань [Херсонской области]. В результате преступных действий ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) вся бригада медиков погибла. Медицинский автомобиль подвергся прицельному удару дрона в Энергодаре Запорожской области. В этом случае пострадавших удалось избежать. В Херсонской области в селе Тарасовка ВФУ прицельно атаковали бригаду спасателей МЧС во время тушения пожара. Пострадали четверо огнеборцев», — напомнил он.
По словам Мирошника, всего за минувшую неделю украинские войска выпустили по территории РФ 3 062 различных боеприпаса, при этом 1 365 из них — по территории Херсонской области.