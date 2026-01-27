В России предлагают ввести потребительский стандарт для пенсионеров, чтобы защитить от навязанных услуг

Парламентарий просит рассмотреть возможность установления прямого запрета на навязывание пенсионерам дополнительных платных услуг без отдельного, документально зафиксированного согласия. Также депутат предлагает рассмотреть вопрос о создании системы гарантированной бесплатной юридической помощи пожилым людям по вопросам защиты прав потребителей, включая возможность досудебного представительства их интересов за счёт государства, а также упрощённые и доступные механизмы подачи жалоб и обращений, в том числе МФЦ и «Госуслуги».
По мнению Лантратовой, эта мера поможет снизить финансовые потери граждан старшего возраста от навязанных услуг, повысить прозрачность потребительских отношений, сформировать устойчивый принцип приоритетной защиты пенсионеров как особой категории потребителей, а также укрепит доверие к государственным институтам и рынку услуг в целом.
«Действующее законодательство в сфере защиты прав потребителей, обладая универсальным характером, не учитывает в достаточной мере возрастные, когнитивные и информационные особенности пожилых граждан, что фактически приводит к неравенству сторон в договорных отношениях и ограничивает возможность пенсионеров эффективно защищать свои права как в досудебном, так и в судебном порядке», — говорит Лантратова.
