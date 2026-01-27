В России предлагают ввести потребительский стандарт для пенсионеров, чтобы защитить от навязанных услуг

«Действующее законодательство в сфере защиты прав потребителей, обладая универсальным характером, не учитывает в достаточной мере возрастные, когнитивные и информационные особенности пожилых граждан, что фактически приводит к неравенству сторон в договорных отношениях и ограничивает возможность пенсионеров эффективно защищать свои права как в досудебном, так и в судебном порядке», — говорит Лантратова.