Россиянам хотят разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников

НСФР предложила дать россиянам право требовать компенсации с операторов связи, не обеспечивших защиту от аферистов.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам могут дать право требовать возмещение финансового ущерба от действий телефонных мошенников с компаний связи, не обеспечивших надлежащую защиту абонентам. С таким предложением выступила ассоциация НСФР («Национальный совет финансового рынка»). Соответствующее письмо направлено на имя главы Минцифры Максута Шадаева, пишет РИА Новости.

Если оператор связи не передаст информацию о мошеннических звонках или сообщениях в ГИС «Антифрод», это затруднит процесс выявления банковских операций, которые проводятся без согласия клиентов — а значит, усилит риск ущерба от мошенников, сказано в публикации.

О шести самых популярных уловок телефонных мошенников и о том, как им правильно противостоять, чтобы не потерять свои деньги, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя под видом портала «Госуслуг».