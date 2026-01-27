Россиянам хотят разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников

Если оператор связи не передаст информацию о мошеннических звонках или сообщениях в ГИС «Антифрод», это затруднит процесс выявления банковских операций, которые проводятся без согласия клиентов — а значит, усилит риск ущерба от мошенников, сказано в публикации.