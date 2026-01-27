Россиянам хотят разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников

Россиянам могут дать право требовать возмещение финансового ущерба от действий телефонных мошенников с компаний связи, не обеспечивших надлежащую защиту абонентам. С таким предложением выступила ассоциация НСФР («Национальный совет финансового рынка»). Соответствующее письмо направлено на имя главы Минцифры Максута Шадаева, пишет РИА Новости.
Если оператор связи не передаст информацию о мошеннических звонках или сообщениях в ГИС «Антифрод», это затруднит процесс выявления банковских операций, которые проводятся без согласия клиентов — а значит, усилит риск ущерба от мошенников, сказано в публикации.
Тем временем мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя под видом портала «Госуслуг».