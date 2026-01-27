Косушка, сиделец и нюхтило: топ неожиданных значений слов из сказов Павла Бажова

27 января родился Павел Бажов, уральский писатель, волшебник слова, который сохранил для нас не только тайны Медной горы, но и живое дыхание народной речи. Его сказы подобны малахитовой шкатулке, которые хранят диковинные сюжеты, самобытные слова, забытые ремесла и яркие выражения. В честь 147-летия сказителя URA.RU решило заглянуть в лингвистический клад и оживить в памяти уникальные слова.