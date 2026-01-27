Косушка, сиделец и нюхтило: топ неожиданных значений слов из сказов Павла Бажова

Павлу Бажову 27 января исполняется 147 лет.
27 января родился Павел Бажов, уральский писатель, волшебник слова, который сохранил для нас не только тайны Медной горы, но и живое дыхание народной речи. Его сказы подобны малахитовой шкатулке, которые хранят диковинные сюжеты, самобытные слова, забытые ремесла и яркие выражения. В честь 147-летия сказителя URA.RU решило заглянуть в лингвистический клад и оживить в памяти уникальные слова.
Слова уральского быта и природы.
Голбец — это теплое, почти одушевленное место в избе. Деревянная пристройка к печи с лазом в подполье, где в темноте и прохладе спасались молоко, соленья и картошка.
Заплот — крепкая ограда из плах или бревен. Он обозначал рубеж между своим, обжитым миром двора, и чужим, внешним пространством. В сказах за «заплотом» могли происходить самые разные события.
Сейчас вряд ли можно представить, чтобы кто-то называл подобие жидкой глины салкой.
Салка — очень жидкая и вязкая почва, напоминающая глину. Слово из сурового лексикона шахтеров и рудокопов, хорошо знавших, как земля может внезапно стать опасной и ненадежной.
Косушка — полбутылки водки. Мера, знакомая каждому, от мастерового до торговца, обозначавшая и достаток, и умеренность.
Бажить — ворожить, предвещать или колдовать. От этого слова, по одной из версий, происходит и сама фамилия писателя.
Слова труда и мастерства.
Старательница — больше, чем работница. Так с уважением называли женщину, проявляющую особое усердие, сердечную заботу и попечение в деле.
Бельмень — неумеха, человек, абсолютно бестолковый в ремесле. Назвать кого-то «бельменем» — было жестоким, но окончательным приговором его мастерству.
Женщину называли старательницей из уважения.
Жженопятаки — меткое прозвище рабочих литейных и кузнечных цехов. Чтобы раскаленная окалина не прожигала валенки, они привязывали к подошвам деревянные колодки-пятаки.
Полосик — тонкая, едва заметная жилка ценной руды в толще породы. Мечта и надежда горщика, требующая зоркого глаза.
Сиделец — приказчик, продавец в лавке, а также продавец за стойкой в кабаке, трактире.
Слова, описывающие людей и отношения.
Уветливый — сегодня мы скажем «приветливый», но это слово слабее. Уветливый — это ласковый, обходительный, душевно теплый человек. Такими были мудрые наставники и добрые волшебники в сказах.
Вестовщик — не просто сплетник, а соглядатай, доносчик, выискивающий чужие секреты. Фигура, которую и сторонились, и побаивались.
Слово «вестовщик» же, наоборот, носило негативный характер.
Изробиться — глагол, означающий окончательно подорвать здоровье, «выбиться из сил». Чаще всего употреблялось в отношении тяжелой работы на заводе или в шахте.
Упреждать — заблаговременно и почтительно извещать о чем-то важном. Так говорили о вестях, которые несли и уважение, и заботу.
Нюхтило — совать нос, излишне любопытствовать, проявлять неуместное вмешательство. Это яркое обозначение для того, кто лезет не в свое дело, пытаясь все разузнать или повлиять на ход событий.