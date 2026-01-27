Через Омск опять не пропустили 20-тонную партию странного сливочного масла

Также в ведомстве подчеркнули системный характер нарушений со стороны данного производителя. Буквально за два дня до этого, 22 января, на том же посту специалисты ведомства задержали аналогичную партию масла (20 тонн) от ТОО «Масло-Дел», следовавшую в Республику Татарстан, с идентичными признаками фальсификации дат производства.