Через Омск опять не пропустили 20-тонную партию странного сливочного масла

В таможенном пункте «Исилькульский» задержан грузовой автомобиль, следовавший из казахского города Петропавловск в Смоленскую область. Груз — 20 тонн сливочного масла производства ТОО «Масло-Дел» — признан опасным омскими специалистами Россельхознадзора.
В ходе анализа документов и физического контроля груза омские инспекторы выявили критическое несоответствие: дата выработки в ветеринарном сертификате отличалась от даты, указанной на заводской упаковке. Подобное расхождение не позволяет гарантировать безопасность продукции для потребителя. По итогу груз был признан потенциально опасным и запрещен к ввозу на территорию России.
Также в ведомстве подчеркнули системный характер нарушений со стороны данного производителя. Буквально за два дня до этого, 22 января, на том же посту специалисты ведомства задержали аналогичную партию масла (20 тонн) от ТОО «Масло-Дел», следовавшую в Республику Татарстан, с идентичными признаками фальсификации дат производства.