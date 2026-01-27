Наземные испытания прототипа стиральной машины для МКС запланированы на лето

По словам Уйманова, для экономии пространства на станции душевая кабина объемом примерно два куб. м будет раскладной. Стиральная машина будет иметь вид камеры или мешка, который периодически сжимается и разжимается, тем самым вращая и очищая белье. Внутренний объем стиральной машины составит 5 литров. Предполагается, что после стирки будет производиться вакуумирование объема машины с последующей сушкой одежды. «Продолжительность сушки будет зависеть от количества предоставленной электроэнергии», — уточнил Уйманов.