Наземные испытания прототипа стиральной машины для МКС запланированы на лето

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения (АО «НИИхиммаш») ожидает первые испытания прототипа стиральной машинки для Международной космической станции (МКС) летом 2026 года. Также ведутся работы над созданием душевой кабины для применения в космосе, сообщил ТАСС начальник отдела перспективных разработок предприятия Евгений Уйманов.
«Опытное производство сейчас изготавливает прототипы, составные части оборудования. Ожидаем, что летом начнем конструкторско-доводочные испытания», — отметил он.
По словам Уйманова, для экономии пространства на станции душевая кабина объемом примерно два куб. м будет раскладной. Стиральная машина будет иметь вид камеры или мешка, который периодически сжимается и разжимается, тем самым вращая и очищая белье. Внутренний объем стиральной машины составит 5 литров. Предполагается, что после стирки будет производиться вакуумирование объема машины с последующей сушкой одежды. «Продолжительность сушки будет зависеть от количества предоставленной электроэнергии», — уточнил Уйманов.
НИИхиммаш — научно-технический центр в РФ по созданию инженерных систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов, а также разработке оборудования для химической и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды.