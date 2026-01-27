Экс-телеведущий Ургант отправится на гастроли в США после заработков за рубежом

Телеведущий Иван Ургант на протяжении последних четырех лет зарабатывает в основном за пределами России. В апреле 2026 года он вместе с командой планирует гастрольный тур по США.
Как сообщает «Абзац», выступления в Соединенных Штатах могут принести шоумену и его коллегам около 38 млн рублей. За границей Ургант традиционно работает в связке с Александром Гудковым и Аллой Михеевой. Коллектив уже несколько лет гастролирует с программой «Живой Ургант».
Зимние праздники телеведущий провел в Дубае и Лимасоле. По данным издания, за один концерт в этих городах Ургант получал до 10 млн рублей. Дополнительный доход ему приносили частные корпоративы, где стоимость выступления оценивалась примерно в 6 млн рублей. В ряде случаев заказчики либо предоставляли готовые сценарии, либо отдельно оплачивали их разработку.
Иван Ургант на протяжении десяти лет был ведущим программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Передача исчезла из эфирной сетки в феврале 2022 года. Тогда шоумен заявлял, что проект вернется, однако официальной информации о возобновлении шоу до сих пор не появлялось.
