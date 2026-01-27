Экс-телеведущий Ургант отправится на гастроли в США после заработков за рубежом

Иван Ургант на протяжении десяти лет был ведущим программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Передача исчезла из эфирной сетки в феврале 2022 года. Тогда шоумен заявлял, что проект вернется, однако официальной информации о возобновлении шоу до сих пор не появлялось.