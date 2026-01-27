Ричмонд
Составлен рейтинг самых распутных стран мира: какой индекс распущенности у России

У россиян оказалось в среднем на шесть половых партнёров больше, чем у китайцев.

Источник: Комсомольская правда

Сайт World Population Review обнародовал отчет по распущенности стран. Россия попала на 32-е место в рейтинге. Всего исследование включало 45 государств. Как оказалось, у граждан РФ в среднем на шесть половых партнеров больше, чем у жителей Китая.

Совокупный индекс распущенности России равен 258,7. Лидерами стали австралийцы и бразильцы. Исследование учитывало средний возраст первого полового контакта, число партнеров, легальность проституции, добрачные интимные связи и другое.

Так, в среднем у граждан РФ насчитывается девять половых партнеров. Возраст первой интимной близости — чуть более 18-ти лет.

Для сравнения, в Австралии — лидере рейтинга — среднее количество половых партнеров составило 13,3. В первую десятку попали также жители Чили, Новой Зеландии, Германии, Италии, Швейцарии и других стран.