Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура «выгнала» брошенные суда из порта Владивостока

По итогам проверки суда «Терней» и «Один» освободили причалы.

Источник: PrimaMedia.ru

Два судна, годами стоявшие в нарушение требований закона у причалов Владивостока, покинули порт после проверки, организованной Приморской транспортной прокуратутрой, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В нарушение требований закона и в отсутствие договорных отношений у причальной инфраструктуры в морском порту Владивосток, находящейся в пользовании ООО “ФЕСКО-Сервис”, длительное время осуществлялся отстой морских судов “Терней” и “Один”. При этом судовладельцами, находящимися в стадии банкротства, не обеспечивалась безопасная стоянка теплоходов, укомплектование их минимальным составом экипажа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это мешало эксплуатации причальной инфраструктуры и создавало угрозу для безопасности мореплавания.

В адрес конкурсных управляющих организаций-собственников судов были внесены представления. По итогам их рассмотрения суда были реализованы на торгах. В январе 2026 года новые владельцы отшвартовали суда, укомплектовали их экипажами и направили в плавание.

Кроме того, один из управляющих привлечён к ответственности за нарушение законодательства о банкротстве и оштрафован на 25 тысяч рублей.