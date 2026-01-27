Прокуратура «выгнала» брошенные суда из порта Владивостока

«В нарушение требований закона и в отсутствие договорных отношений у причальной инфраструктуры в морском порту Владивосток, находящейся в пользовании ООО “ФЕСКО-Сервис”, длительное время осуществлялся отстой морских судов “Терней” и “Один”. При этом судовладельцами, находящимися в стадии банкротства, не обеспечивалась безопасная стоянка теплоходов, укомплектование их минимальным составом экипажа», — говорится в сообщении.