Прокуратура «выгнала» брошенные суда из порта Владивостока

Два судна, годами стоявшие в нарушение требований закона у причалов Владивостока, покинули порт после проверки, организованной Приморской транспортной прокуратутрой, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В нарушение требований закона и в отсутствие договорных отношений у причальной инфраструктуры в морском порту Владивосток, находящейся в пользовании ООО “ФЕСКО-Сервис”, длительное время осуществлялся отстой морских судов “Терней” и “Один”. При этом судовладельцами, находящимися в стадии банкротства, не обеспечивалась безопасная стоянка теплоходов, укомплектование их минимальным составом экипажа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это мешало эксплуатации причальной инфраструктуры и создавало угрозу для безопасности мореплавания.
В адрес конкурсных управляющих организаций-собственников судов были внесены представления. По итогам их рассмотрения суда были реализованы на торгах. В январе 2026 года новые владельцы отшвартовали суда, укомплектовали их экипажами и направили в плавание.
Кроме того, один из управляющих привлечён к ответственности за нарушение законодательства о банкротстве и оштрафован на 25 тысяч рублей.