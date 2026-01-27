С концертом Долиной в Москве продолжаются странности: организаторы озадачили количеством билетов

44 процента билетов удалось распродать на концерт певицы Ларисы Долиной в столичном баре Petter. Актуальные данные на 27 января сообщило РИА Новости.
Всего зал вмещает 91 место. И к вечеру 26 января все билеты были практически раскуплены. Оставалось только 14 мест. Однако ночью выступлением на продажу выставили еще 51 место. Это сразу снизило наполняемость до 44 процентов.
В зависимости от места цена билета варьируется от 9,5 до 15,5 тыс. рублей.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что не все концерты звезд в этом сезоне вызывают ажиотаж. Билеты пока продаются вяло, несмотря на рекламу. В то время как другие артисты собирают полные залы, эти шоу остаются полупустыми.
Также, как удалось узнать сайту KP.RU у певицы Ларисы Долиной произошла первая большая отмена — сольного концерта в марте, билеты на который продавались последние полгода.