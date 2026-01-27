Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян

Банки в России начали блокировать переводы из-за нетипичного поведения клиентов. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Пашин.
Он пояснил, что банковская операция будет признана нетипичной, если ее характер, параметры и объем — включая время и место совершения, используемое устройство, сумму, а также периодичность или частоту — не соответствуют привычному поведению клиента.
В качестве примера юрист привел случай, когда клиент, ранее не осуществлявший переводы более чем на 20 тысяч рублей, попытался единовременно перевести один миллион.
Пашин также отметил, что банки не раскрывают конкретные критерии, по которым проводится разграничение между «обычными» и «подозрительными» переводами.
— Повторюсь, точных параметров, при какой разнице с «обычным переводом клиента» конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет, — заключил юрист в беседе с РИА Новости.
С 1 сентября 2026 года российские банки обязаны применять универсальный QR-код при любых денежных переводах. Введение универсального платежного кода направлено на развитие конкуренции, повышение удобства для граждан и бизнеса, а также на обеспечение равноудаленности инфраструктуры.
Банк России планирует расширить функционал системы быстрых платежей, в том числе введя возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка.