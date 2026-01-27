Депутат объяснил, как увеличить размер материнского капитала

Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский, сообщает ИА DEITA.RU.
Он объяснил, что размер выплаты определяется не датой рождения ребенка, а датой подачи заявления на сертификат, что прямо закреплено в федеральном законе № 256-ФЗ «Об дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Поскольку индексация материнского капитала происходит ежегодно с 1 февраля, при обращении после этой даты семья получает уже увеличенную сумму выплаты, даже если ребенок был рожден раньше.
Якубовский подчеркнул, что данный механизм изначально предназначен для учета актуальных социально-экономических условий. Он обеспечивает единые и прозрачные правила для всех семей, способствует равенству получателей и позволяет получить поддержку в наиболее актуальном размере на момент обращения.
Ранее в Минтруда заявили, что с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребенка достигнет почти 729 тысяч рублей. Если семья не получала выплату за первого ребенка, при рождении второго сумма составит 963 тысячи рублей.