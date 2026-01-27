МАРТ сделал заявление о ценах на плодоовощную продукцию в магазинах Беларуси

В МАРТ обратили внимание, что субъектам хозяйствования были выданы рекомендации, касающиеся устранения обнаруженных нарушений. Также их предупредили, что в случае повторного нарушения будут применяться меры ответственности, которые предусмотрены статьей 13.12 Кодекса об административных правонарушениях и влекут наложение штрафа в размере от 5 до 12 базовых величин, или от 225 до 540 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). В отношении юрлица — от 20 до 200 базовых величин, или от 900 до 9000 рублей.