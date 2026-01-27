МАРТ сделал заявление о ценах на плодоовощную продукцию в магазинах Беларуси. Подробности озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Ведомство совместно с Госстандартом 22 и 23 января 2026 года провели контрольно-аналитические мероприятия более чем в 150 торговых объектах Беларуси. Согласно результатам, в основном в данных объектах продукция была представлена в достаточном ассортименте, она отвечает установленным стандартам качества.
«Превышения розничных цен на плодоовощную продукцию, поставляемую в рамках госзаказа, не зафиксировано», — уточнили в МАРТ.
Вместе с тем в отдельных торговых объектах были обнаружены нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. К примеру, в Витебской области в пяти торговых объектах (речь идет про Докшицкий филиал Витебского облпотребобщества, ЗАО «Доброном», ОАО «Веста»), которые являются заготовителями продукции, поставляемой из стабфондов в рамках государственного заказа, не было в продаже, предусмотренной перечнем плодоовощной продукции. В частности, яблок, репчатого лука, картофеля и капусты.
Кроме того, в Брестской области в магазине компании «Жабинковская сельхозтехника» в продаже отсутствовали картофель и свекла, в Гомельской области в магазине «Копеечка» не было лука и капусты, а в Жодино — моркови.
В МАРТ обратили внимание, что субъектам хозяйствования были выданы рекомендации, касающиеся устранения обнаруженных нарушений. Также их предупредили, что в случае повторного нарушения будут применяться меры ответственности, которые предусмотрены статьей 13.12 Кодекса об административных правонарушениях и влекут наложение штрафа в размере от 5 до 12 базовых величин, или от 225 до 540 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). В отношении юрлица — от 20 до 200 базовых величин, или от 900 до 9000 рублей.
В ведомстве сообщили, что в поселке Энергетиков Минской области в магазинах ООО «Евроторг» и «Либрум» нашли шесть наименований товаров с истекшими сроками годности. Речь идет о приправах, десерте, хлебобулочных изделиях. Их сроки истекли в декабре 2025 года.
Ранее МАРТ Беларуси проверил маркетплейсы и назвал самые частые нарушения в 87% из них.
Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов может получить почти 10000 рублей с 1 февраля.
Тем временем в Беларуси средняя зарплата впервые превысила $1000, составив 3112,7 рубля.