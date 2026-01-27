Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске сегодня пройдет акция памяти в честь снятия ленинградской блокады

Волонтеры раздадут омичам суточный паек блокадника, который составлял 125 граммов хлеба.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 января, омичи присоединятся к ежегодной всероссийской акции, посвященной полному снятию блокады Ленинграда. Памятные мероприятия пройдут во всех районах города.

Главное торжественное возложение цветов в честь памятного события, состоится сегодня, в 11:00, на площади у памятника Детям блокадного Ленинграда по адресу улица Масленникова, 5. Представители ветеранских и общественных объединений, школьники и студенты отдадут дань памяти и уважения событиям тех лет. Также в этот день во всех округах города будет организована акция «Блокадный хлеб». Волонтеры раздадут омичам суточный паек блокадника, который составлял 125 граммов хлеба.

Акция «Блокадный хлеб» пройдет с 15.00 до 16.00 по адресам: в Кировском округе около торгового центра «Континент», в Ленинском округе около ТЦ «Гулливер», в Октябрьском округе около кинотеатра «Космос», в Советском округе около ТЦ «Кристалл», в Центральном округе около ТЦ «Омский».