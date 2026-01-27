В Омске сегодня пройдет акция памяти в честь снятия ленинградской блокады

Главное торжественное возложение цветов в честь памятного события, состоится сегодня, в 11:00, на площади у памятника Детям блокадного Ленинграда по адресу улица Масленникова, 5. Представители ветеранских и общественных объединений, школьники и студенты отдадут дань памяти и уважения событиям тех лет. Также в этот день во всех округах города будет организована акция «Блокадный хлеб». Волонтеры раздадут омичам суточный паек блокадника, который составлял 125 граммов хлеба.