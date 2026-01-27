Путин: Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

Москву просят перестать атаковать инфраструктуру Украины, хотя атаки дронов на Россию продолжаются. Об этом в понедельник, 26 января, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Глава региона отчитался перед лидером, что в области завершилось строительство объектов, защищающих от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
— Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они продолжаются, — уточнил Дрозденко.
На это Путин ответил, что его всегда информируют о новых атаках Украины по России. При этом «нас просят этого не делать», передает пресс-служба Кремля.
В этот же день в Славянске-на-Кубани осколки беспилотника ВСУ упали на территорию двух предприятий, что привело к возгораниям. В результате инцидента один человек был ранен.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, ведет закулисные консультации с лидерами стран по вопросу снятия ограничений на применение Киевом дальнобойного вооружения.