Трое соцработников Приангарья удостоены государственных наград Президента

Благодарность Президента объявлена заведующей отделением социально-правовой помощи Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Иркутска Ирине Суханевич. Более 22 лет она работает с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За это время 2244 ребёнка вернулись в родные семьи, ещё 588 нашли приёмных родителей. Она также участвует в межведомственной комиссии специального проекта «Вызов» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.