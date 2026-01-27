Трое соцработников Приангарья удостоены государственных наград Президента

IrkutskMedia, 27 января. Трое сотрудников учреждений социальной сферы Иркутской области удостоены государственных наград Президента России. По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, это настоящее признание их многолетнего труда, искренней заботы о людях и настоящего профессионализма.
Как сообщил глава региона в своем тг-канале (18+), почётной грамотой Президента России награждён заместитель директора по административно-хозяйственной работе ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Олег Макридин. Он стоял у истоков создания учреждения, которое сегодня является современным центром реабилитации и за годы работы помогло тысячам детей. Его общий стаж в социальной сфере региона приближается к 30 годам.
Благодарность Президента объявлена заведующей отделением социально-правовой помощи Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Иркутска Ирине Суханевич. Более 22 лет она работает с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За это время 2244 ребёнка вернулись в родные семьи, ещё 588 нашли приёмных родителей. Она также участвует в межведомственной комиссии специального проекта «Вызов» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.
Ещё одну Благодарность Президента получила заместитель начальника управления — начальник отдела опеки и попечительства по Черемхово, Свирску и Черемховскому району Марина Звонкова. В системе соцзащиты она работает более 17 лет. При её участии 500 детей обрели замещающие семьи, свыше 100 были усыновлены. Под её руководством число родителей, лишённых родительских прав, на подведомственной территории сократилось на 55%.
