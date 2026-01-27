Музыкальный театр представит красноярцам гоголевскую «Шинель»

«У нас Башмачкин — не старый, седой, некрасивый человек, каким мы привыкли видеть его на множестве иллюстраций. Акакий — молодой мужчина, который как Чаплин построен на неуклюжих гэгах. Он смешной. В том числе поэтому мы позиционируем жанр как музыкальный трагифарс. Это не драма и не абсолютная комедия, там есть сцены, которые берут за живое. Мы хотим показать Акакия разным: то сконцентрированным на работе, то влюблённым. Да, иногда ему больно, и он страдает, а порой он азартен и чувствует себя королём в новой шинели», — рассказывает Джемма Аветисян.