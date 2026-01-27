Музыкальный театр представит красноярцам гоголевскую «Шинель»

Главный герой, Акакий Акакиевич Башмачкин, предстает не жертвой обстоятельств, а человеком, совершающим собственные выборы. В спектакле задействованы всего четыре актера, которые играют несколько ролей. Центральный элемент сценографии — чемодан, символ перемен и бюрократии. Он постоянно трансформируется, выстраивая пространство дома, департамента, Петербурга.
Костюмы выдержаны в духе XIX века, но с современным кроем, а цветовое решение — метафорично.
«У нас Башмачкин — не старый, седой, некрасивый человек, каким мы привыкли видеть его на множестве иллюстраций. Акакий — молодой мужчина, который как Чаплин построен на неуклюжих гэгах. Он смешной. В том числе поэтому мы позиционируем жанр как музыкальный трагифарс. Это не драма и не абсолютная комедия, там есть сцены, которые берут за живое. Мы хотим показать Акакия разным: то сконцентрированным на работе, то влюблённым. Да, иногда ему больно, и он страдает, а порой он азартен и чувствует себя королём в новой шинели», — рассказывает Джемма Аветисян.
Музыкальное сопровождение композитора Мурата Кабардокова включает элементы джаза, мюзикла и академической музыки, усиливая драматические и комические моменты истории. Либретто Олега Ернева бережно сохраняет фабулу Гоголя, добавляя юмора и эмоциональных акцентов.
Премьеры спектакля состоятся 9, 21 и 22 февраля в Большом зале СГИИ им. Дмитрия Хворостовского. Музыкальный театр приглашает красноярцев лично оценить новую постановку и найти свои смыслы в гоголевской «Шинели».
12+