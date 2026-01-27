Всего за 162 тысячи рублей: в Башкирии выставили на торги здания двух школ и детсада

Администрация Учалинского района Башкирии выставила на продажу три объекта недвижимости. Лоты включают в себя два бывших школьных здания и одно помещение, в котором раньше располагался детский сад.
Торги проводятся повторно, так как предыдущие попытки не состоялись из-за отсутствия заявок. Прием заявок будет осуществляться через электронную площадку «Сбербанк-АСТ» еще почти два месяца — до 16 марта.
На продажу выставлены:
— бывшее здание школы площадью 173,2 квадратных метра и земельный участок в 4 249 кв. м в деревне Суюндюково. Минимальная цена лота — 70 700 рублей;
— бывшее здание детского сада площадью 69,4 квадратных метра с земельным участком 909 квадратных метров. Минимальная цена — 31 850 рублей;
— бывшее здание школы площадью 130 квадратных метров и земельный участок 2 552 квадратных метра. Минимальная цена — 59 650 рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.