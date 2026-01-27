Глава Ростова попросил не кататься на санках на территории Змиевской балки

Жителей Ростова возмутила ситуация с катанием на санках на территории мемориального комплекса. В частности, речь идет о Змиевской балке, где немецкие захватчики расстреляли около 27 тысяч человек.
О том, что дети и подростки катаются здесь на санках, рассказали очевидцы в соцсетях. Свидетели также выразили негодование по поводу того, что место памяти и скорби стало площадкой для игр и развлечений.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем официальном телеграм-канале обратился к жителям донской столицы с просьбой чтить памятные места и уважать героическое прошлое.
— Разделяю ваши возмущения о неподобающем поведении отдельных жителей и гостей нашего города на территориях мемориалов. Например, некоторые делают неуместные фотографии рядом с памятниками, выгуливают собак, катаются на велосипедах или санках там, где во времена Великой Отечественной войны была пролита кровь ни в чем не повинных людей. В большей степени речь идет о Памятнике жертвам массовых казней в Змиевской балке. В этом месте германскими оккупантами были расстреляны и умерщвлены иными способами около 27 тысяч человек. Территория большая, открытая, но она ни в коем случае не предназначена для досуговых, развлекательных мероприятий, — сказал глава Ростова-на-Дону. — Соответствующая информационная работа ведется по линии Управления образования города и музея памяти жертв фашизма в Змиевской балке.
Также он попросил родителей и учителей поговорить с детьми.
Александр Скрябин добавил, что все желающие могут посетить комплекс и музей, возложить цветы или во время памятных дат для возложения цветов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.