Самарцам объяснили, что попасть в новый туалет на Ленинградской можно с картой

Стало известно, как работает новый футуристичный туалет в Самаре.

Источник: минтуризма Самарской области

В Самаре появился новый футуристичный туалет на улице Ленинградской. Его разместили возле новых сувенирных киосков. Современный санитарный комплекс является автоматизированным, объясняли раньше в минтуризма Самарской области.

Но как попасть внутрь нового туалета, оказалось не так понятно. У многих самарцев создалось впечатление, что за вход нужно платить. Как дело обстоит на самом деле, объяснили в мэрии.

Оказывается, чтобы открыть новый туалет, нужно приложить банковскую карту. Но оплата списываться не будет, заверили в мэрии, сам туалет является бесплатным.

Также новые туалеты появились у Речного вокзала, возле Литературного сквера и в Сквере имени Пушкина.