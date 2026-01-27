В Приморском крае за прошлую неделю на свет появились 265 детей

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, всего за неделю родились 137 мальчиков и 128 девочек. Для 111 приморских семей эта неделя стала началом родительства — у пар появился первый ребенок. Еще 86 семей стали родителями во второй раз. Третьи дети родились в 45 семьях, четвертые — в 19, пятые — в пяти, а в трех семьях на свет появились шестые дети. Кроме того, сразу три приморские семьи в этот период стали родителями двойняшек.