В Красноярске стартует строительство школы в Октябрьском районе

В Красноярске стартует строительство новой школы в Октябрьском районе. Подрядчиком выступает компания «Фирма “Культбытстрой”. Первая бригада рабочих зашла на объект и начала огораживать площадку. Бетонный забор уже установлен со стороны улицы Елены Стасовой.
На подготовительном этапе нужно не только поставить надежное ограждение, но и организовать городок для специалистов, вынести наружные инженерные сети. И выкопать котлован для свайных работ.
Согласно проекту, нужно будет возвести и подпорные стены для будущего здания, этого требуют особенности рельефа. Новая школа рассчитана на 1280 учебных мест. Планируется, что 1 сентября 2028 года дети пойдут в школу.