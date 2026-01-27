Студенты СИБИТа получат поддержку венчурного фонда «Трамплин»

В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий подписаны соглашения между венчурным фондом «Трамплин» и студенческими командами, прошедшими акселерационную программу. Их проекты — от беспилотных поисковых систем до телекоммуникационных решений — теперь получат экспертную и финансовую поддержку для выхода на рынок.
23 января в СИБИТе состоялось подписание документов о сотрудничестве между ООО «Трамплин Венчурс» и пятью студенческими командами, показавшими лучшие результаты в рамках акселератора «Высота-55». Отдельное соглашение заключено между фондом и администрацией самого вуза. Цель партнёрства — развитие технологического предпринимательства в Омской области и содействие коммерциализации студенческих разработок.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Акселератор стартовал в сентябре 2025 года. Его тематика была посвящена телекоммуникациям и транспортным системам, включая беспилотные технологии. На призыв принять участие откликнулись 325 студентов, сформировавших 38 команд. После серии экспертных сессий с участием специалистов «Точки кипения Омск» были отобраны пять наиболее проработанных проектов.
«В рамках нашего фонда создан Центр технологического предпринимательства, который работает на базе городской “Точки кипения Омск”. Цель центра — доведение попавших в него проектов до инвестиционной пригодности. Ну, а дальше уже будет подключено наше первичное венчурное финансирование. Кроме того у нас есть понимание того, как работают многочисленные государственные программы поддержки инноваций. Мы можем помочь стартаперам так составить заявку, что их проекты с высокой степенью вероятностью получат еще и господдержку», — рассказал руководитель ООО «Трамплин Венчурс» Сергей Сухих.
Особое внимание экспертов привлекла разработка команды Матвея Коноваленко — «Система автоматизированного поиска людей с помощью БПЛА на основе нейросетевых моделей». Проект направлен на повышение эффективности поисково-спасательных операций.
«При многочасовом просмотре видео с дрона внимание человека-оператора неизбежно притупляется, что может привести к роковой ошибке. Ручной анализ видеозаписей после полета занимает часы, которых у попавшего в чрезвычайную ситуацию человека просто нет. Наше решение позволяет дрону самостоятельно, без постоянного контроля оператора, обследовать местность и находить людей», — пояснил разработчик.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Программный модуль, созданный студентами, способен в реальном времени анализировать видеопоток с камеры дрона и мгновенно оповещать оператора о найденных людях. Уже собран экспериментальный образец аппарата, готовится его практическое испытание совместно с поисково-спасательными отрядами.
Ректор СИБИТа Максим Родионов подчеркнул стратегическую значимость таких направлений:
«Это очень перспективное, и без преувеличения стратегическое направление. До сих пор у многих складывается впечатление, что беспилотники пригодны только для военных целей, но это далеко не так. Беспилотные летательные аппараты актуальны в сельском хозяйстве, геологоразведке, охране общественного порядка, поисково-спасательных работах, энергетике, строительстве и других отраслях. Во многих производственных отраслях экономики беспилотники в самое ближайшее время смогут компенсировать дефицит кадров», — отметил Максим Родионов.
По его словам, главная задача вуза сегодня — не просто давать знания, а создавать среду, где студенты могут стать успешными предпринимателями, не уезжая из региона.
«Задача вуза сегодня — не просто дать знания, а создать среду, где студенты могут стать успешными предпринимателями, не уезжая из своего региона, а ученый сможет продать свои разработки и довести их до стадии коммерциализации, не меняя своей основной специализации, Именно поэтому обучение в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий является исключительно практикоориентированным. Взаимодействие с венчурным фондом “Трамплин”, инновационной площадкой “Точка кипения Омск” и выход на их многочисленных бизнес-партнеров позволит реализовывать этот подход с еще большей эффективностью», — подытожил ректор СИБИТа Максим Родионов.
Добавим, что СИБИТ с программой «Высота-55» стал победителем конкурсного отбора федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Опыт омского вуза в поддержке студенческих стартапов будет представлен на III Форуме негосударственного образования в Москве