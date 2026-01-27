Студенты СИБИТа получат поддержку венчурного фонда «Трамплин»

«В рамках нашего фонда создан Центр технологического предпринимательства, который работает на базе городской “Точки кипения Омск”. Цель центра — доведение попавших в него проектов до инвестиционной пригодности. Ну, а дальше уже будет подключено наше первичное венчурное финансирование. Кроме того у нас есть понимание того, как работают многочисленные государственные программы поддержки инноваций. Мы можем помочь стартаперам так составить заявку, что их проекты с высокой степенью вероятностью получат еще и господдержку», — рассказал руководитель ООО «Трамплин Венчурс» Сергей Сухих.