В России могут ввести обязательную маркировку ряда хозтоваров

Источник: Аргументы и факты

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку ряда хозтоваров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Об этом проинформировало само ведомство.

«Проект постановления (опубликован на портале проектов нормативных правовых актов — прим. ред.) предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки хозяйственных, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей в потребительской упаковке начиная с 1 сентября», — заявило министерство.

С 25 сентября прошлого года в России проводится добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов хозяйственных, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей, который завершается 31 августа.

«Сегмент рынка указанной номенклатуры товаров характеризуется более чем 10% долей нелегального оборота, что создает риски реализации некачественной и небезопасной продукции, в том числе для детей», — уточнили в Минпромторге.

К слову, ранее в Роскачестве назвали самые проблемные по нарушениям категории товаров по итогам прошлого года.