Свердловчанка повторила числа из старого лотерейного билета и выиграла 91 млн

Жительница Свердловской области Дарья Деева выиграла 91 171 815 ₽, когда в розыгрыше тиража лотереи «Все или ничего» повторила комбинацию чисел из старого билета, сообщили в пресс-службе «Столото». С учетом вычета налога она получит 72 712 016 ₽

Источник: Коммерсантъ

В лотерее «Все или ничего» домохозяйка неоднократно получала призы. При этом в билетах этой лотереи возможно отметить все знаковые для себя числа — для победительницы это были даты дней рождения с днями и месяцами трех дочерей, мужа, бабушки и дедушки. Билет домохозяйка купила за 200 ₽ в приложении «Столото» 12 января. Она повторила комбинацию и через несколько минут получила SMS о выигрыше. Через несколько дней она прибыла оформлять выигрыш в лотерейный центр в Москве. На полученные деньги она планирует приобрести просторные квартиры для всех дочерей.

В 2025 году жители Среднего Урала выиграли в лотереях свыше 2 млрд руб. Регион занял четвертое место в списке самых везучих регионов России по общей сумме выигрышей.