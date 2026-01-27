Свердловчанка повторила числа из старого лотерейного билета и выиграла 91 млн

В лотерее «Все или ничего» домохозяйка неоднократно получала призы. При этом в билетах этой лотереи возможно отметить все знаковые для себя числа — для победительницы это были даты дней рождения с днями и месяцами трех дочерей, мужа, бабушки и дедушки. Билет домохозяйка купила за 200 ₽ в приложении «Столото» 12 января. Она повторила комбинацию и через несколько минут получила SMS о выигрыше. Через несколько дней она прибыла оформлять выигрыш в лотерейный центр в Москве. На полученные деньги она планирует приобрести просторные квартиры для всех дочерей.