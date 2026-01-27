«Классическая история»: нумеролог Тарба объяснила развод Самойловой и Джигана

— Я буду счастлива, если они в итоге помирятся. И такой шанс есть. Я хочу объяснить, почему так происходит. Потому что Оксана, как «девятка», спасала брак, детей, Джигана от его зависимости. Это классическая девяточная история: «я все могу», «я всегда побеждаю». У нее это выходило. Но в какой-то момент пришел год «четыре» и изменил ее настрой: «Я не удовлетворена, это нечестно. Я больше так не хочу», — пояснила нумеролог в ходе шоу «Света вокруг света».