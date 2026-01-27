«Классическая история»: нумеролог Тарба объяснила развод Самойловой и Джигана

Цифровой психолог Милана Тарба рассказала, что однажды блогер Оксана Самойлова обращалась к ней за консультацией. Во время встречи эзотерик заявила, что впереди девушку ждут большие перемены.
Тарба рассказала, что заранее предупреждала Самойлову о проблемных моментах в отношениях, указывая на различие их типажей: Оксану она охарактеризовала как «девятку», а Джигана — как «двойку». По ее словам, решение о разводе, поданное в сентябре, было связано с тем, что у Оксаны в этот период наступил личный год под цифрой «четыре», который означает неудовлетворенность и стремление восстановить справедливость.
Нумеролог также отметила, что «двойка» в характере Джигана заметна по интервью, где он говорит, что чувствует себя «пятым сыном у Оксаны» и перекладывает принятие решений на нее. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что он не только утратил роль главного в семье, но и не стремится ее занимать.
Психолог пояснила, что люди с таким типажом в минусовом проявлении склонны дистанцироваться от ответственности, предпочитая позицию «решайте сами» и заранее снимая с себя вину. В итоге, как утверждает она, Оксана устала от подобного отношения и восприняла его как несправедливое.
— Я буду счастлива, если они в итоге помирятся. И такой шанс есть. Я хочу объяснить, почему так происходит. Потому что Оксана, как «девятка», спасала брак, детей, Джигана от его зависимости. Это классическая девяточная история: «я все могу», «я всегда побеждаю». У нее это выходило. Но в какой-то момент пришел год «четыре» и изменил ее настрой: «Я не удовлетворена, это нечестно. Я больше так не хочу», — пояснила нумеролог в ходе шоу «Света вокруг света».
19 января прошло заседание по делу о разводе звездной пары. По его итогам суд не стал разводить супругов, сторона защиты рэпера намерена оспорить брачный договор.
«Вечерняя Москва» рассказала, как Джиган познакомился с Самойловой, когда у них родился первый ребенок и в какой момент в их отношениях начался кризис.