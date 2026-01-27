Фонд НТИ сообщил о запуске наземной станции для управления космическим аппаратом

«Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы совместно с партнерами ввел в эксплуатацию первую модернизированную станцию для приема и передачи информации с космической системы дистанционного зондирования Земли EOS-O. Модернизация в рамках проекта с географически разнесенными станциями обеспечит их резервирование и позволит более оперативно принимать с космических аппаратов целевую информацию и телеметрию, а также закладывать на борт космического аппарата целеуказания для дальнейшей съемки зоны интересов потребителей данных ДЗЗ», — сообщили в фонде.