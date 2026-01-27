В России резко вырастут штрафы за неисполнение родительских обязанностей

За последние годы в целом существенно выросло число споров о воспитании детей. По данным Верховного суда РФ, в 2022 году суды рассмотрели 32,2 тысячи таких дел, в 2023 году — 35,6 тысячи, а в 2024 году — уже 36,7 тысячи. Федеральная служба судебных приставов в 2024 году вела 14,7 тысячи исполнительных производств об определении порядка общения с ребенком или о его возвращении другому родителю.