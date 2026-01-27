Экипаж самолета до Сочи недалеко от Уфы сообщил о неполадках

В минувшую пятницу, 23 октября, произошел инцидент во время полета из Уфы в Сочи. Как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT, экипаж воздушного судна в 90 километрах от столицы Башкирии при наборе высоты до запланированного эшелона доложил о проблеме с системой наддува кабины.