Омский банкир прокомментировал взлет в регионе цен на картошку, свеклу и лук

Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер дал любопытный комментарий по поводу роста региональных цен. Омский банкир обвинил в инфляции в секторе овощной продукции более дорогие привозные товары.
«В конце прошлого года заметно подорожали овощи: капуста, картофель, свекла и лук. На смену продукции местных овощеводов на прилавки начала поступать привозная, более дорогая. Он поступала как из других регионов страны, так и из ближнего зарубежья. Повышение затрат на логистику, зарплату — все это легло в конечную стоимость», — процитировала Илью Плиндера пресс-служба Отделения Омск Банка России.
Дополнительно к овощам, топ-менеджер банка объяснил и рост цен в омских кафе и ресторанах. Они, по словам Ильи Плиндера, были ожидаемы, так как в стоимость блюд включался рост затрат на закупку продуктов и зарплату сотрудникам. Предновогоднее подорожание компьютеров, телефонов и другой техники, банкир отнес к повышенному спросу накануне праздников, так как ретейлеры переносили в цены возросшие затраты на логистику, аренду помещений.