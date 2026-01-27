Омский банкир прокомментировал взлет в регионе цен на картошку, свеклу и лук

Дополнительно к овощам, топ-менеджер банка объяснил и рост цен в омских кафе и ресторанах. Они, по словам Ильи Плиндера, были ожидаемы, так как в стоимость блюд включался рост затрат на закупку продуктов и зарплату сотрудникам. Предновогоднее подорожание компьютеров, телефонов и другой техники, банкир отнес к повышенному спросу накануне праздников, так как ретейлеры переносили в цены возросшие затраты на логистику, аренду помещений.