МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник, сугробы подрастут до 47 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня (вторника — ред.) будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Москвичей ждут сложные метеоусловия. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве ожидается облачная погода, временами будет идти сильный снег с ухудшением видимости до 1−4 километров.
«Выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы. Высота сугробов повысится с 30 сантиметров до 47 сантиметров. Ветер южный, юго-восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха — минус 4 — минус 7 градусов», — подчеркнул Тишковец.