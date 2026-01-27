Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник

«Выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы. Высота сугробов повысится с 30 сантиметров до 47 сантиметров. Ветер южный, юго-восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха — минус 4 — минус 7 градусов», — подчеркнул Тишковец.